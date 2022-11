Una reunion delle Spice Girls sul palco è ancora lontana, ma le ragazze di Wannabe si sono ritrovate per un’altra occasione speciale. Al party, però, mancava una di loro.

Geri Halliwell, nata Geraldine Estelle Halliwell e nota come Ginger Spice, il 6 agosto ha spento 50 candeline e aveva organizzato una grande festa insieme alle sue storiche compagne di band prevista per settembre. La morte della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre, ha fatto slittare tutto.

Il destino ha voluto che il 3 novembre di quest’anno ricorresse il 25° anniversario di Spice World (1997), il secondo album del quintetto britannico tutto al femminile. Per Geri Halliwell e le Spice Girls è stata dunque una doppia occasione per riunirsi e celebrare sia i 50 anni di Ginger Spice che l’anniversario del disco. Al party erano presenti Posh Spice (Victoria Adams), Baby Spice (Emma Bunton), Sporty Spice (Melanie Chisholm, Mel C) e ovviamente la festeggiata Geri Halliwell. Grande assente dell’evento era Melanie Brown, nota come Mel B o Scary Spice.

Le ragazze presenti alla festa non l’hanno dimenticata e per questo in una storia Instagram le hanno dedicato un accorato “ci manchi”. Durante la reunion delle Spice Girls le protagoniste hanno ballato la loro musica e cantato sulle note di Say You’ll Be There, seconda traccia del primo disco Spice (1996), lo stesso di Wannabe.

Autore delle riprese è stato David Beckham, marito di Victoria Adams, che ha fatto sognare i fan del quintetto britannico catapultandoli in un viaggio nel tempo nel cuore pulsante della scena pop anni ’90. Quando si parla di reunion delle Spice Girls, tuttavia, non si possono evitare gli interrogativi: Mel B recentemente ha parlato di uno Spice Tour 2023 ma per il momento non arrivano conferme con un conseguente hype ad altissimi livelli da parte dei fan della girlband.

Continua a leggere su optimagazine.com