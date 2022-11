Dopo il caso Memo Remigi, accusato di aver molestato Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è Un Altro Giorno, scoppia il caso che riguarda Sonia Grey e Franco Di Mare.

Il servizio di Striscia La Notizia

Nel 2004 Striscia La Notizia aveva mandato in onda un servizio in cui si vedevano i due conduttori in alcuni momenti di Unomattina, immortalati mentre si scambiavano buffetti sul fondoschiena. Il filmato di quel servizio è stato condiviso da Franco Di Mare sulla sua pagina Facebook il 29 ottobre, e il giornalista ha liquidato quei momenti come “uno scherzo tra colleghi”. Lunedì 7 novembre la redazione di Striscia ha inviato Valerio Staffelli da Sonia Grey per consegnarle il Tapiro D’Oro.

La conduttrice si è difesa al microfono di Staffelli:

“Franco Di Mare non ha davvero altre motivazioni? In trent’anni di carriera si è mai sentito che io, Sonia Grey, ho il vizietto di molestare qualcuno? Direi proprio di no. Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?”.

Sonia Grey contro Franco Di Mare

Come già detto, Franco Di Mare su Facebook ha liquidato quegli episodi come “uno scherzo tra colleghi” e ha parlato di “‘molestie’ che Sonia mi faceva ogni mattina”. Questo ha scatenato la risposta di Sonia Grey su Instagram.

La conduttrice ha scritto:

“Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare e per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere”.

Franco Di Mare ha replicato nuovamente accusando Striscia La Notizia di “gettare discredito contro di me mistificando i fatti“. Sostanzialmente, Sonia Grey ai microfoni di Staffelli ha dichiarato che il suo atteggiamento era un modo di fare “buon viso e cattivo gioco” di fronte alle attenzioni di Franco Di Mare il quale, nuovamente, respinge le accuse.