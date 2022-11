Ci sono conferme importanti sul fatto che INPS stia sbloccando una volta per tutte la delicata questione relativa al pagamento del reddito di cittadinanza ad ottobre, visto che all’appello mancavano ancora diverse pratiche. Non è un caso che abbiamo trattato l’argomento la scorsa settimana all’interno del nostro magazine, provando a fornire aggiornamenti utili a tutti coloro che sono in attesa di un segnale concreto sotto questo punto di vista. Proviamo a capire quali siano gli ultimi riscontri in merito arrivati proprio da INPS, cercando di fare chiarezza una volta per tutte.

Conferme su INPS che sta sbloccando il pagamento per il reddito di cittadinanza di ottobre in Italia

A seguire, per completezza d’informazione, possiamo concentrarci sull’annuncio che è stato diffuso da INPS pochi minuti fa all’interno della pagina Facebook, tramite il quale tutti dovrebbero trovare maggiore serenità in merito al pagamento tanto discusso: “Il problema con gli enti cui erano state chieste le verifiche di legge è stato risolto. La direzione centrale competente sta procedendo allo sblocco delle circa 70.000 pratiche ancora in attesa del pagamento relativo a ottobre“.

Nessun timore, dunque, in quanto si tratta di controlli incrociati su beni materiali con altri enti previsti dalla legge, come è stato ribadito sempre da INPS in altre circostanze. La sensazione è che entro la fine di questa settimana tutti coloro che sono restati fuori dal pagamento di ottobre per il reddito di cittadinanza possano finalmente toccare con mano l’accredito, ponendo fine a questo periodo di emergenza dovuto a ritardi nell’emissione dei pagamenti da parte degli enti competenti.

Fateci sapere come stanno andando le cose, in modo da avere un quadro più completo sul pagamento del reddito di cittadinanza, in relazione alla quota di ottobre e alla luce delle considerazioni di questa mattina.