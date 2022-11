Non ci sono più dubbi sul fatto che Apple sia al lavoro sull’aggiornamento iOS 16.1.1 per gli iPhone supportati (da iPhone 8 in poi). Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le voci su questo rilascio, relative soprattutto ai problemi in via di risoluzione proprio con il pacchetto software ma anche una specifica novità pronta a sbarcare proprio sui melafonini.

I problemi risolti non sono pochi

Con l’aggiornamento iOS 16.1.1 Apple sarebbe pronta a mettere la parola fine sul problema del Wi-Fi che si disconnette casualmente in determinati contesti, ad esempio durante la notte o con il telefono lasciato inattivo per un lasso di tempo più lungo. Altri bug in via di risoluzione potrebbero essere quelli relativi alla ricerca Spotlight lenta e alla non buona riuscita di alcune animazione per gli iPhone 14 Pro, in presenza della dinamic island.

Non va dimenticato il fenomeno del battery drain che ancora in tanti lamentano. Il calo repentino della percentuale della batteria potrebbe essere un altro punto sul quale gli sviluppatori stanno lavorando proprio in questo momento, visto che il rilascio di iOS 16.1 non ha accontentato proprio tutti sotto questo aspetto.

Novità e tempi di uscitaAp

A parte le risoluzioni di problemi, l’aggiornamento, iOS 16.1.1 dovrebbe portare con sé un’importante novità. Questa riguarda le chiamate SOS di emergenza via satellite. L’implementazione, annunciata a settembre al lancio dei nuovi iPhone 14 era già programmata da tempo per novembre e dunque sarebbe giunto il fatidico momento del rilascio. Proprio per questo motivo l’update in questione dovrebbe giungere in poco tempo, al massimo qualche settimana o comunque al termine del mese corrente. Aspettiamo nuove mosse di Apple in proposito, come la distribuzione di nuove beta, con le quali potremo magari avere nuovi dettagli e comprendere la pianificazione dei prossimi rilasci software.

Continua a leggere su optimagazine.com