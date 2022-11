WhatsApp facilita la comunicazione con tutti i nostri utenti, con la possibilità di effettuare chiamate, videochiamate, inviare file di ogni tipo, messaggi scritti e così via, ma cosa fare quando si dispone di più profili? Ci sono come sempre dei limiti appartenenti a quest’applicazione di messaggistica che però possono essere raggirati attraverso alcuni escamotage. Parliamo di trucchetti semplici che non conoscono tutti, ma che possono diventare davvero molto utili.

Dritte per gestire in modo più adeguato più profili WhatsApp su un unico smartphone

Altre dritte, dunque, dopo quelle relative alla memoria trattate nei giorni scorsi. Nel caso in cui si hanno a disposizione più profili WhatsApp, perché ad esempio si dispongono diversi numeri di cellulare, può essere alquanto complicato comunicare con gli altri, andando spesso in confusione. C’è a tal proposito un trucco che permette di poter usare più profili insieme su WhatsApp, anche se il procedimento da attuare può risultare all’inizio un po’ più complesso.

Sappiamo come proprio per mantenere il nostro contatto in totale sicurezza ci sia la crittografia end-to-end, ma questa non permette di utilizzare lo stesso profilo WhatsApp su più numeri di cellulare. Ogni numero si ritrova con un proprio profilo WhatsApp, ma a questo punto come fare se si ha intenzione di unirli ed usarli contemporaneamente? Visto come WhatsApp Business multi dispositivo arriverà solo in futuro, bisogna accontentarsi di un trucco che permette di linkare questi diversi profili di WhatsApp ed utilizzarli in questo modo contemporaneamente.

Non è una funzione ufficiale, ma un trucco che dovete attuare voi e metterlo quindi in pratica. Quello che bisogna fare è creare un finto gruppo. Se disponete ad esempio di tre numeri e tre profili WhatsApp, sarà sufficiente creare un gruppo inserendo questi tre numeri ed aggiungere al suo interno il numero della persona considerata più importante, quella con la quale chattiamo più spesso. Basterà rinominare questo gruppo in maniera semplice, se si tratta della mamma ad esempio si potrà affiancare al nome la sigla G di gruppo, in questo modo non si potrà mai perdere un suo messaggio. Creando quindi questi gruppi finti, si ha modo di gestire contemporaneamente più profili.