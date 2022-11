Siete interessati ad usufruire di un buono Amazon del valore di 10 euro? Allora siete nel posto giusto per scoprire come ottenerlo subito, ma solo se fate in fretta. Si tratta di una super ed interessante promozione lanciata dal famosissimo e-commerce statunitense. Per accaparrarsi del buono, non occorre fare altro che collegarvi alla pagina dell’iniziativa, cliccare sulla voce “Applica promozione”, che troverete in basso, e proseguire affidando i vostri ordini ad un punto di ritiro Amazon più vicino a voi. I punti di ritiro sono vicini ai luoghi in cui vi recate e custodiscono i vostri pacchi fino a quando andrete a ritirarli.

Per utilizzare il coupon di 10 euro è davvero facile: innanzitutto, se siete idonei ad usufruire la promozione, dovrete attivare la vostra offerta cliccando sul pulsante “Applica promozione” (il vostro premio di 10 euro verrà applicato automaticamente durante il check-out); trovare il punto di ritiro Amazon più vicino e aggiungerlo alla vostra rubrica (valido fino al 31 dicembre 2022 solo per i primi 20.000 clienti) dopodiché aggiungete al vostro carrello Amazon un minimo di 25 euro di articoli venduti e consegnati da Amazon; scegliete un punto di ritiro Amazon come indirizzo di consegna, completate il vostro ordine e otterrete immediatamente 10 euro di sconto.

Ribadiamo che l’offerta è valida dalle 00:00 del 29 agosto alle 23:59 del 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 20.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su Amazon. Tale promozione è solo su invito, quindi possono beneficiare i clienti Amazon che sono stati informati tramite email, via notifica push o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it; inoltre, i clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link, in cui la promo viene esplicata nel minimo dettaglio ed i clienti, qualora fossero idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. Buona fortuna!

