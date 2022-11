Con l’inizio di una nuova serie di We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e Red Ronnie Tv, torna lo spazio dedicato ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Bluebeepa

I Bludeepa nascono a Roma nel 1999 da un’idea di Dan Pieroni di voler iniziare a suonare musica originale dopo essersi fatto le ossa in varie cover band del territorio romano. Con la prima formazione, la band registra il suo primo album “L’età Inquieta” (Blond Records-Bludeepa) nel 2004 e inizia a farsi conoscere in giro per l’Italia con molti concerti. Due anni dopo, l’incontro con il produttore Saro Cosentino (collaboratore di Peter Gabriel, Franco Battiato, Nada, Radiodervish, Massimo Zamboni etc.) segna una svolta artistica per il gruppo. Il risultato della collaborazione con Cosentino è “In Assoluta Presenza di Fragilità” (Bludeepa-Audioglobe), il secondo lavoro della band caratterizzato da testi più raffinati e un uso più intenso di suoni elettrici. Nel 2012 il M° Danilo Mintrone è entrato a far parte dei Bludeepa, che hanno attraversato intanto una fase di rinnovamento sia nella formazione che nel modo di lavorare, ora più incentrato sulla composizione orchestrale. A febbraio 2018 è stata pubblicata la terza opera su tutte le piattaforme online. L’ep “Il cielo arma d’amore-coloro che non vuole vedere distrutti” è pubblicato in italiano e in inglese (“Heaven arms with love – coloro che non devono essere distrutti”) ed è concepito come un’opera “aperta” poiché la band , ora composta da quattro elementi, decide di continuare ad ampliarlo con i brani che continueranno a produrre. Saro Cosentino, ancora una volta, affianca la band nella supervisione artistica. Completano la nuova formazione Enrico De Angelis al basso ed Emiliano Chiocciolini alla batteria e alle chitarre.

Nel 2021 l’EP diventa un full-lenght: “Tat Tvam Asi”, con missaggio e mastering a cura di Saro Cosentino. Il nuovo lavoro della banda capitolina è ora terminato.

Denise Battaglia

Denise Battaglia è una cantautrice e polistrumentista romagnola. Nostalgia e passione sono i due stati d’animo attorno ai quali si sviluppa il suo stile compositivo. La profonda matrice soul, combinata a un interesse per la filosofia e mitologia, genera una musica vitale e allo stesso tempo contemplativa. Nel 2011 vince il “Solarolo Festival” ed attira l’attenzione di Mara Maionchi e Tony Vandoni, con i quali collabora assieme ad Alex Britti. Dopo un’intensa attività live Denise esordisce nel 2020 con il singolo Myriam, co-prodotta insieme a Giovanni Maggiore, chitarrista di Levante ed Eugenio Finardi. Nel 2021 pubblica il singolo Idromele con il quale vince il contest “Cafè Unplugged” indetto da Rolling Stone e Caffè Moak. Per l’occasione Rolling Stone pubblica l’intervista di Betty Senatore realizzata a Denise presso l’Hotel Aethos di Milano. Nello stesso anno rilascia i singoli Idromele e Padre Madre. Nell’estate 2021 partecipa al festival “Artisti in casa” di Montegiardino (RSM) ed inizia a collaborare con Alex Monogawa. Nel 2022 apre il concerto di Brunori Sas al parco fluviale di Santa Sofia e pubblica i singoli Giungla e Ventitré. Da quest’ultima canzone prende il nome l’EP, in uscita a novembre.

Nimby

Nati da un’idea del frontman Tommaso La Vecchia e del chitarrista Aldo Ferrara, i Nimby esordiscono dal vivo nel 2009 trai colli catanzaresi e la costa jonica, plasmando liberamente psichedelia, post-punk e garage rock. Il loro primo lavoro è l’Ep del 2010 “A glimpse of world seen thru the eyes of an old tree” forte della presenza musicisti della scena locale come Arco Parentela (4Gradi Brix, Gioman) al basso e Antonio Guzzomì (Meat For Dogs, Bretus) alla batteria. Da ottobre 2011 Gianluca Fulciniti subentra alla batteria, mentre Stefano Lo Iacono va al basso. Si aggiungono il flauto traverso di Raffaele De Carlo e la chitarra di Francesco La Vecchia, così Tommaso aggiunge le tastiere. Questa formazione raggiunge la finale di “Italia Wave Calabria” nel 2012. Il primo album della band è “Not In My Back Yard” del 2013, con la coproduzione di Fabio Magistrali (Afterhours, Marta Sui Tubi, Rosolina Mar, etc.). Le registrazioni, in presa diretta, vengono eseguite al Mu.Sa.Ba. di Mammola (RC) parco-museo dell’artista internazionale Nik Spatari che ospita tutta la band nella sua splendida foresteria e concede l’utilizzo di ben tre opere pittoriche per l’artwork del cd. Il 10 agosto 2013 la band organizza sempre al Mu.Sa.Ba., in collaborazione con il Parco Nazionale d’Aspromonte, il Festival “Terra-Cielo” dedicato alla notte di San Lorenzo suonando per quella sera tutto il disco registrato lì qualche mese prima. Dopo la realizzazione del primo videoclip “Summer” nasce un’intesa col regista Matteo Scarfò che, oltre a realizzare il video di “Cinema” sceglie alcuni brani di “Not In My Back Yard” tra le musiche del docu-film “BOMB! Fantasia In Fiamme”, dedicato alla vita e alla poesia “Beat” di Gregory Corso. Successivamente, Gianluca lascia la batteria a Simone Matarese (Meat For Dogs, Bretus, Bruno & The Souldiers). Il secondo album, NIMBY II è realizzato in coproduzione artistica con Manuele Fusaroli (Nada, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, Karate), registrato e mixato al Natural Headquarter Studio di Corlo (FE) con l’assistenza al banco di Federico Viola, è descritto dalla band con queste parole: “Nimby II è un disco dal suono autentico e sincero, figlio della musica alternativa anglosassone degli anni ’90 e dei primi del 2000, ma che crea una linea di congiunzione con la cultura musicale italiana grazie a liriche surreali, visionarie e contemplative”. Illustrazioni e grafiche dell’LP sono stati realizzati dall’artista Andrea Grosso Ciponte, professore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Il formato fisico in vinile, in uscita nell’aprile del 2018, è stato stampato dalla PPM, la prima fabbrica di vinili moderna ed ecosostenibile in Europa Occidentale, ideata e fondata da giovani ragazzi calabresi. La copertina ha vinto il Best “Art Vinyl Choice” nel concorso BEST ART VINYL 2018 che premia i più bei vinili del panorama italiano.

Negli anni la band condivide il palco con gruppi come Jeniferever, Kutso, Hacienda, Miss Fraulein, (Allmyfriendsare)dead, Scarma, Octopus, Saint Just, Sick Tamburo, Bud Spencer Blues Explosion, etc.; e collaborano con lo scrittore Franco Dionesalvi per la realizzazione di alcuni spettacoli di musica e poesia, presentati in rassegne come il “Festival delle Serre” di Cerisano, “Primavera dei Teatri” di Castrovillari e il “Festival Internazionale della Poesia” al MUDEC di Milano. Si segnala la partecipazione al Restart Cosenza Vecchia e Color Fest nell’estate del 2018.

Dal 2020, vi è stato un cambio di formazione che vede il ridimensionamento in quartetto con l’ingresso di Vins Perri alla batteria e seconda voce e di Giuseppe Quaresima al basso in sostituzione rispettivamente di Simone Matarese e Stefano Lo Iacono.

