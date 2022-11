Antonella Fiordelisi è finita in un turbinio di sentimenti, dubbi e lacrime in questi giorni al Grande Fratello Vip e se fino alla scorsa settimana pensava che il suo problema potesse essere Micol incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria, adesso che il suo problema abbia altre sembianze. Naturalmente stiamo parlando dell’ex Gianluca Benincasa che è entrato in casa ieri sera per un incontro mettendo insieme la delusione di questi giorni vedendo lei abbracciata ad un altro ma, soprattutto, gli attacchi verso il padre reo di averla spinta verso Edoardo.

L’ex di Antonella Fiordelisi, in particolare, durante la puntata del Grande Fratello Vip ha fatto delle accuse precise al padre della sua ex perché nel momento in cui lui le ha fatto visita benedicendo il suo legame con Edoardo tutto è cambiato; “Uno è venuto qui e ti ha manipolata. Basta guardare la puntata di lunedì scorso per capirlo e da lì lei è cambiata dopo il confronto con la sua famiglia… Alfonso per me lei è ancora innamorata di me. Anto guardami negli occhi e dimmi il contrario se è la verità… Forse io a quella persona non piacevo perché non ho i titoli, mentre Edoardo sì“.

Ecco il video del confronto:

Non si è fatta attendere la risposta del padre di Antonella Fiordelisi che sui social ha subito rilanciato al grido di “E’ un pazzo“. Dal canto suo Antonella Fiordelisi si è detta un po’ in crisi perché non lo vedeva da qualche mese ma, nello stesso tempo, in tv, si è detta innamorata di Edoardo per la gioia di papà Stefano che sembra apprezzare la nuova coppia del reality.

Ecco il momento in cui Antonella si definisce libera di continuare il suo percorso senza ripensare al suo ex: