Ieri il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 per i vari Samsung Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4 negli Stati Uniti, così come il nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy Z Flip 4 in Europa. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi l’azienda sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Fold 4 in Europa.

L’ultimo upgrade di sicurezza per il Samsung Galaxy Z Fold 4 viene fornito con la versione firmware F936BXXS1AVJE. È disponibile in tutta Europa e potrebbe essere lanciato in altri mercati, tra cui Africa, Asia, Australia e Sud America. L’aggiornamento per la sicurezza di novembre 2022 risolve diverse vulnerabilità di sicurezza riscontrate nei dispositivi Android, ma potrebbe anche includere correzioni di bug minori e miglioramenti della stabilità. Se siete utenti del Samsung Galaxy Z Fold 4 in Europa, potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dimenticatevi di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50% ed, al contempo, di effettuare una copia di backup dei vostri dati da ripristinare per qualsiasi evenienza.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Z Fold 4 con Android 12L (One UI 4.1.1) pronto all’uso. L’azienda sudcoreana sta già testando la versione beta di Android 13 sul suo ultimo pieghevole di punta e l’aggiornamento stabile potrebbe essere rilasciato entro la fine di novembre 2022. Il telefono riceverà altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android oltre ad Android 13. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

