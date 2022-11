Il Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe avere un sensore principale della fotocamera posteriore da 200MP: ci sarà una modalità per foto a risoluzione intera ed un’altra che, tramite il pixel binning, permetterà di ottenere immagini a risoluzione minore (16 volte), anche se meglio bilanciate. Finora non era stato reso noto che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà anche contare su una via di mezzo tra le due modalità sopra elencate, in grado di offrire la possibilità di scattare foto a 50MP (esattamente al centro tra i 200MP ed i 12,5MP delle modalità precedenti).

Ice universe lo ha da poco fatto sapere, mostrando uno screen che mostra le tre opzioni di risoluzione delle foto che il Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe poter scattare, per l’appunto da 200, 50 o 12,5MP. In un primo momento era stato detto che la via di mezzo da 50MP non sarebbe stata contemplata, cosa che riusciva difficile credere data la portata del dispositivo di cui si parla, il prossimo top di gamma di uno degli OEM più blasonati al mondo (catturare foto da 200MP o da 12,5MP non sarebbe stato abbastanza, una via di mezzo urgeva ed il colosso di Seul deve averlo giustamente considerato prima che fosse troppo tardi).

Adesso possiamo definitivamente considerare chiusa la questione visto che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà scattare foto alla risoluzione di 200, 50 e 12,5MP, andando incontro ad ogni possibile esigenza. Fa piacere constatare quanto il colosso di Seul si stia impegnando nella realizzazione del suo prossimo flagship, che fin da adesso sembra promettere molto bene. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

