Siete già in crisi d’astinenza per via del finale di Mina Settembre? Tranquilli perché avrete modo di vedere Giuseppe Zeno di nuovo all’opera in Tutto per Mio Figlio. Una struggente storia d’amore di un padre per un figlio per il quale è disposto a combattere la mafia solo per dare il giusto esempio. Toccherà a Rai1 trasmettere oggi, 7 novembre, in prima visione un film per la televisione con un forte impegno civile in cui il protagonista è Raffaele Acampora, non un magistrato, un giornalista o un poliziotto ma un uomo come tanti, con una moglie che ama, Anna, e quattro figli.

Raffaele Acampora è un uomo come tanti e suo figlio Peppino comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge…

🍿 #TuttoPerMioFiglio, stasera #7novembre, in 1^ serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/9I6BlBD3MH — Rai1 (@RaiUno) November 7, 2022

Il più grande dei suoi figli, Peppino, ha quattordici anni e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo ma in un territorio in cui le organizzazioni criminali dettano legge, è difficile farlo. Raffaele è un allevatore che “fa” i mercati, mestiere che ha ereditato da suo padre e tutti i giorni si sveglia prima dell’alba per fare decine di chilometri per vendere gli animali che lui stesso alleva ma purtroppo i tentacoli della camorra non risparmiano nemmeno il suo settore e ogni giorno i suoi colleghi sono vittime del racket criminale fino a quando lui non decide di ribellarsi.

A #OggièUnAltroGiorno Giuseppe Zeno ci parla di #TuttoPerMioFiglio in onda questa sera su @RaiUno: “Ho sentito delle persone che hanno avuto il coraggio di denunciare e sono contente che venga rappresentato scenicamente chi ha avuto il coraggio di superare la paura di denunciare” pic.twitter.com/PPkcMc7ktC — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) November 7, 2022

Il protagonista di Tutto per Mio Figlio, interpretato da Giuseppe Zeno, fonda un sindacato e convince i suoi colleghi ad aderirvi collaborando con la polizia e

la magistratura finendo così nel mirino della mafia. La camorra cerca in ogni modo di farlo smettere, prima con offerte e poi con minacce e intimidazioni ma lui non molla per mantenere la parola data ai suoi colleghi e per essere da esempio per Peppino.

Il film è diretto da Umberto Marino e vede nel cast, oltre a Zeno, Antonia Truppo, Tosca D’Aquino, Robert De Francesco, Ernesto Mahieux, Massimiliano Rossi, Nello Mascia e Giuseppe Pirozzi. Tutto per mio figlio è in onda oggi, lunedì 7 novembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25.