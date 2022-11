Si parla con insistenza della malattia e dei problemi di Ilicic in queste ore. Tutto nasce dal gol realizzato subito dopo il ritorno in campo con la maglia del Maribor. In molti ricorderanno sicuramente il saluto ai tifosi dell’Atalanta ad inizio stagione, dopo una parentesi straordinaria che si è interrotta bruscamente con l’arrivo della pandemia. Dettaglio cruciale quest’ultimo, in quanto serve a spiegare al meglio la situazione del giocatore sloveno, esattamente come avvenuto anni fa. Già, perché la telenovela si trascina da troppo tempo e necessita di ulteriori chiarimenti per il pubblico.

Riprendono piede le speculazioni su malattia e problemi di Ilicic dopo il gol realizzato nel weekend

Provando a scendere in dettagli a proposito delle speculazioni su malattia e problemi di Ilicic, in tanti hanno alimentato voci del tutto incontrollate durante la pandemia, quando il giocatore ha deciso di fare un passo indietro. Lo abbiamo visto a lungo lontano dai campi di calcio, limitato da questioni personali. Nessuno ha mai fornito una spiegazione ufficiale e dettagliata su quanto avvenuto in quei mesi, ma fonti accreditate hanno smentito in modo secco rumors riguardanti presunte crisi con sua moglie.

Indiscrezioni che incredibilmente hanno preso piede nuovamente dopo il gol realizzato con il Maribor nel fine settimana. La tesi più realistica, ci rimanda ad una sorta di depressione per quanto ha dovuto rivivere a Bergamo (tra le aree più colpite subito dopo l’esplosione della pandemia), con richiami alla sua infanzia. Di più non è dato sapere e, allo stato attuale, sarebbe giusto non porsi altre domande su una questione altamente personale, che coinvolge per forza di cose la sua sfera privata.

Staremo a vedere come andrà avanti la sua carriera, tralasciando la storia sulla malattia e sui problemi di Ilicic, di cui si parla pure troppo oggi.

