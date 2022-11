Debutta The White Lotus 2 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In sette episodi, la serie creata, scritta e diretta da Mike White andrà ogni lunedì, dal 7 novembre, in prima serata su Sky Atlantic con un episodio a settimana che sarà ovviamente disponibile anche on demand.

Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l’ultima edizione degli Emmy Awards, l’apprezzata satira sociale targata HBO è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva.

Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, in The White Lotus 2 sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.

Nel cast di The White Lotus 2: F. Murray Abraham nel ruolo di Bert Di Grasso; Jennifer Coolidge è Tanya McQuoid-Hunt; Adam DiMarco è Albie Di Grasso; Beatrice Grannò interpreta Mia, cantante siciliana di talento in cerca della sua grande occasione; Meghann Fahy è Daphne Babcock; Jon Gries è Greg, marito di Tanya; Tom Hollander è l’inglese espatriato Quentin; Sabrina Impacciatore è Valentina, direttrice del White Lotus Sicilia; Michael Imperioli è il produttore hollywoodiano Dominic Di Grasso; Theo James è Cameron Babcock, uomo d’affari di successo proveniente da una famiglia benestante.

Aubrey Plaza nel ruolo di Harper Spiller; Haley Lu Richardson nella parte di Portia, una ragazza di provincia che viaggia con il suo capo, Tanya; Will Sharpe nella parte di Ethan Spiller, marito di Harper; Simona Tabasco è Lucia, una ragazza siciliana che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e opportunità tra la ricca clientela; Leo Woodall è Jack, affascinante ospite che soggiorna al White Lotus con lo zio Quentin.

David Bernad e Mark Kamine sono produttori esecutivi insieme a Mike White. The White Lotus 2 va in onda dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in prima serata.

