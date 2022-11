Sebbene il colosso di Seul avesse rilasciato l’aggiornamento della sicurezza di novembre 2022 per alcuni telefoni, la patch era disponibile solo su dispositivi che eseguivano il software One UI 5.0 beta. Ora, l’azienda asiatica ha diffuso per la prima volta la sua più recente patch di sicurezza con un software stabile. Il nuovo aggiornamento di sicurezza è ora disponibile per il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Come riportato da ‘SamMobile‘, ‘ultimo aggiornamento software per il device pieghevole viene fornito con la versione firmware F721BXXS1AVJE. È disponibile in Irlanda e porta la patch di sicurezza di novembre 2022. Il nuovo aggiornamento per la sicurezza risolve dozzine di vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. L’upgrade potrebbe anche apportare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. L’aggiornamento verrà rilasciato per altri telefoni nei prossimi giorni. Se siete utenti del Samsung Galaxy Z Flip 4 in Irlanda, potete scaricare e installare il nuovo software accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il produttore sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip 4 pochi mesi fa con Android 12 e One UI 4.1.1 pronti all’uso. L’OEM sta già testando Android 13 sul device e si presume che l’aggiornamento stabile arriverà alla fine di questo mese in alcuni mercati. Il dispositivo viene fornito con la promessa di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. La cosa migliore da fare, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, è verificare che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei propri dati da ripristinare nel caso in cui dovesse servire per qualche motivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

