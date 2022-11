Sicuramente per il momento tra gli smartwatch dal profilo più interessante vi sono i Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, per cui il produttore sudcoreano ha lanciato nelle ultime ore due nuovi cinturini. Detto ciò, vi indichiamo un’interessante offerta di oggi, lunedì 7 novembre, su Amazon del modello base in versione italiana, con cassa da 40mm e nella fantastica colorazione Graphite. L’orologio intelligente è in super sconto del 28% all’impedibile prezzo di 216,50 euro (invece di 299 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito da terzi e anche per questo articolo vale la politica di reso per il periodo festivo del 2022, secondo cui gli articoli idonei acquistati tra il 1 novembre ed il 31 dicembre possono essere restituiti entro il 31 gennaio 2023.

Offerta Samsung Galaxy Watch5 40 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio... Sleep tracker: l’orologio fitness monitora il sonno con la...

Controlla il tuo cuore: il potente orologio bluetooth con sensore...

Il Samsung Galaxy Watch5 presenta un display AMOLED più rigido realizzato in cristallo di zaffiro ed è 1,6 volte più resistente ai graffi. Grazie alla funzione sleep tracker l’orologio monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata (sveglio, leggero, profondo, REM), pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del vostro sonno. Il potente dispositivo Bluetooth dotato di sensore Samsung BioActive 3 in 1 controlla tre sensori di salute, ossia: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica.

L’orologio risulta un perfetto cardiofrequenzimetro da polso ed è anche resistente all’acqua. Il Samsung Galaxy Watch5 è in grado di contare i vostri passi, le calorie, rileva persino la vostra routine e supporta più di 90 esercizi tracciabili direttamente dall’orologio. Il Samsung Galaxy Watch5 integra una batteria di lunga durata; occorrono circa 30 minuti per passare dallo 0% fino al 45% di carica. Il dispositivo, inoltre, richiede l’app Samsung Health nella versione 6.22.1 o successive e deve essere abbinato a uno smartphone Samsung Galaxy con a bordo Android 8.0 e un minimo di 1,5GB di RAM.

