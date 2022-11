Al via la prevendita dei biglietti per Macklemore a Milano nel 2023, un’unica data-evento in Italia in programma all’Alcatraz. Lo spettacolo si terrà il 4 maggio del prossimo anno, serata in cui l’artista presenterà il nuovo album di inediti da solista dal titolo Ben.

Il progetto è stato anticipato dai singoli Chant ft. Tones and I, Maniac feat. Windsor e il più recente con NLE Choppa, Faithful. A proposito dell’ultimo singolo in radio, Macklemore dichiara di averlo scritto dopo una ricaduta che lo ha fatto tornare nell’oscurità. Si tratta quindi di una canzone estremamente personale che parla delle sue lotte contro le dipendenze.

“Ho scritto Faithful dopo una ricaduta del 2020 che mi ha riportato ad un’oscurità a me familiare a cui pensavo ingenuamente di essere sfuggito. Per me è una canzone personale, che riflette sulle mie lotte con la dipendenza. Da che mi ricordo, ho sempre voluto essere pulito, eppure la malattia che ho mi segue sempre. L’album esplora la presenza della dipendenza in ogni aspetto della mia vita e quanto possa essere pervasiva e insidiosa”, le sue parole sul brano.

“Adoro quello che Choppa ha fatto con i suoi versi. Ha portato il brano nel suo mondo, scrivendo dal punto di vista di un amico solidale e presentandosi in un momento disperato. Pensavo che il brano lo avrebbe spinto fuori dalla sua comfort zone, ma era a suo agio e ha portato un concetto completamente nuovo nel disco. È stato piacevole passare un po’ di tempo con lui. Sono davvero impressionato non solo dalla sua penna, ma anche dalla sua prospettiva sulla vita e dalla sua ricerca di crescita spirituale“, ha proseguito.

Il 4 maggio 2023 sarà all’Alcatraz di Milano per l’unico concerto in Italia.

Prezzi dei biglietti per Macklemore a Milano nel 2023

I biglietti per Macklemore a Milano nel 2023 saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di giovedì 10 novembre su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket al prezzo di 47 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato, in piedi. La location in cui si terrà l’evento non permette di selezionare posti di tipologia diversa.

