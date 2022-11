La famiglia Reno 9 dovrebbe avere tre dispositivi: il Reno 9 con a bordo il chipset Snapdragon 778G, il Reno 9 Pro con il chip Dimensity 8200 ed il Reno 9 Pro+ con il SoC Snapdragon 8 Plus Gen. 1. Anche il nuovo OPPO Find N2, in arrivo il prossimo mese di dicembre, dovrebbe essere dotato del SoC SD8+G1. Secondo i primi screenshot dell’interfaccia condivisi da una fonte proveniente dalla Cina, è possibile già avere un’idea più dettagliata di quello che sarà il profilo del nuovo pieghevole del CEO Pete Lau.

Il nuovo OPPO Find N2 dovrebbe avere un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz, sotto la scocca montare probabilmente il processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm con un taglio di memoria di almeno 12GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Inoltre, dovrebbe esserci anche MariSilicon X, la Neural Processing Unit (NPU), ovvero un chip AI con Image Signal Processor (ISP) più architettura di memoria multilivello. Altre caratteristiche che potrebbero esserci a bordo del pieghevole cinese sono: 18 mila miliardi di operazioni al secondo (TOPS), efficienza energetica di 11,6 TOPS per Watt, un sottosistema di memoria dedicato tera-bps, una DDR dedicata con larghezza di banda extra fino a 8,5GB/s.

Poi ancora la possibilità di registrare video di notte in 4K con miglioramenti per ogni singolo fotogramma in real time, ISP con gamma dinamica a 20bit 120dB e contrasto 1.000.000:1, elaborazione 4K in tempo reale e gestione HDR a 20bit in RAW a livello di pixel, un rapporto segnale-rumore di 8dB per le immagini, design Dual Image Pipeline e supporto alla modalità RGBW Pro con separazione e fusione del segnale RGB e White. Insomma, non ci resta che restare aggiornati così da poter discutere su nuovi dettagli.

