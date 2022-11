Se state pensando di acquistare un fitness tracker per monitorare al meglio la vostra attività fisica, non potete perdere l’offerta odierna proposta da Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo dell’ultimo braccialetto fitness ideato da Xiaomi che non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza e presenta delle novità tecnologiche di rilievo. Prima però di evidenziare l’aspetto tecnico di questo Xiaomi Mi Band 7 è bene dare un’occhiata all’offerta presentata quest’oggi dal famoso sito di e-commerce.

Dettagli sul prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a novembre: i riscontri di questo lunedì in Italia

Nuova promozione, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Questo braccialetto fitness si ritrova infatti al costo di 48,96 euro ed è il risultato di uno sconto del ben 18% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 59,99 euro. Inizia quindi ad esserci un risparmio molto interessante, da prendere assolutamente in considerazione se si vuole puntare su un fitness tracker di grande qualità come questo Xiaomi Mi Band 7.

La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di pochi giorni arriverà nelle vostre case senza alcun costo aggiuntivo relativo alla spedizione. Anche lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto, fino ad ora non era mai stato raggiunto un prezzo così basso per questo Xiaomi Mi Band 7. A questo punto è interessante approfondire anche le specifiche tecniche di questo braccialetto fitness. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo avente display AMOLED da 1,62 pollici che può contare su nuovi quadranti, oltre 100, e nuovi stili. Senza dubbio però l’elemento di spicco è dato dalla maggiore attenzione all’ambito della salute.

Grazie infatti a questo Xiaomi Mi Band 7 è possibile analizzare il massimo consumo di ossigeno, c’è inoltre il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, senza trascurare quello della frequenza cardiaca. Oltre insomma ad evidenziare il numero di calorie bruciate ed i passi effettuati durante la giornata, questo Xiaomi Mi Band 7 permette di approfondire alcuni aspetti importanti della salute di uno sportivo e non solo. Sono oltre 110 le attività sportive supportate. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questa ghiotta offerta.