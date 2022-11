Nulla di fatto per il momento ma il nuovo Reddito di cittadinanza potrebbe essere realtà fra non molto. Sulla spinosa questione (al centro delle ultime elezioni politiche) è intervenuto il sottosegretario del Ministero del Lavoro Claudio Durigon che non ha lasciato dubbi sulla strategia che si vuole percorrere. Di certo, l’idea cardine di una futura e più che probabile rivoluzione per il contributo è quella che mira ad evitare che il sussidio venga preso a vita dai beneficiari.

Termine e altri limiti

Il nuovo Reddito di cittadinanza dovrà sempre essere interpretato come un sussidio temporaneo e avere un termine esattamente come la Naspi. Le indicazioni sarebbero le seguenti: dopo i primi 18 mesi di accredito, si potrà andare avanti ancora per due anni e mezzo ma non di più. Più precisamente, questo è quanto potrebbe cambiare: se, dopo i primi 18 mesi, la persona non avrà trovato un lavoro, verrà sospesa dal sussidio ma inserita per ulteriori sei mesi in un percorso di politiche attive del lavoro. Se anche questo passaggio risulterà invano, si potrà tornare a percepire il Rdc ma con un importo tagliato del 25% e per 12 mesi. Ancora, un ultimo tentativo prevede una nuova sospensione del contributo di 6 mesi alla fine dei quali, se sempre senza occupazione, si riceverò di nuovo il Reddito ma co un’ulteriore decurtazione del 25%.

Altro nuovo limite del nuovo Redito di cittadinanza è quello che prevede la perdita del contributo dopo un solo rifiuto di un’offerta di lavoro congrua. Con questa misura e con la precedente si intende di certo limitare l’utilizzo fraudolento del contributo da parte di chi lo concepisce come alternativa stabile al lavoro. La proposta dell’esponente della Lega dovrà percorrere ancora una lunga strada prima di diventare effettiva. Durante l’iter le cose potrebbero ancora cambiare.

