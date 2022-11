Come finisce The Devil’s Hour? La tortuosa serie di Tom Moran, prodotta da Steven Moffat, è composta da sei episodi, che hanno lasciato diverse porte aperte.

Il carismatico Gideon, interpretato dall’ex Doctor Who Peter Capaldi, è inspiegabilmente collegato a Lucy Chambers (Jessica Raine), un’assistente sociale affetta da déjà vu, alle prese con un figlio problematico, Isaac (Benjamin Chivers). A dare la caccia a Gideon c’è il detective Ravi Dhillon (Nikesh Patel).

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale di The Devil’s Hour

Alla fine si scopre che i problemi di Lucy e Isaac derivano dall’eco delle loro vite passate, causate dall’interferenza di Gideon. Attraverso flashback si scopre che Gideon è morto innumerevoli volte (la prima volta con suo fratello, uccisi dal padre). Torna a vivere la stessa vita più e più volte. Una volta che inizia a ricordare le cose delle volte precedenti, può apportare modifiche. In questo modo, evita la tragedia e accoltella suo padre.

Sopravvissuto e in fuga, l’uomo ha commesso quella scia di omicidi per un nobile intento. Infatti le persone da lui uccise sono tutti criminali: Aiden Stenner era uno spacciatore che aveva accoltellato una donna incinta (in un precedente loop di realtà); Harold Slade era un pedofilo e Shane Fisher un marito violento che avrebbe ucciso sua moglie.

Il finale di The Devil’s Hour ha spiegato anche il motivo per cui Lucy si svegliava sempre alle 3:33 del mattino. Quello era l’orario in cui sua madre si era suicidata nella prima sequenza temporale, ovvero, prima dell’intervento di Gideon. Quest’ultimo sapeva che il trauma avrebbe poi spinto Lucy a diventare un agente di polizia – e di conseguenza lo avrebbe catturato. Alternando questo evento, però, ha reso Isaac “non reale”, non parte di questo mondo, motivo per cui si mostra freddo e apparentemente senza alcuna emozione. Lucy ha però un déjà-vu che spiega come, in ogni caso, la donna sarebbe comunque diventata un agente di polizia poiché nella linea temporale alterata fa squadra con Dhillon (con cui poi si sposa).

Ci sono poi i Warren. La famiglia vive al numero 7, quindi in realtà sono residenti nella casa di Lucy e Isaac. Il bambino ha la capacità di viaggiare tra le linee temporali, ragione per cui vede Meredith Warren come un’amica immaginaria. Nel finale, quando il padre violento di Isaac, Mike, lascia bruciare la casa con il bambino dentro, Lucy si precipita sul luogo dell’incidente e viene inghiottita dalle fiamme.

È molto probabile che questa versione di Lucy sia morta, mentre quella versione detective afferma di aver avuto un déjà-vu, non appena si reca sul luogo dell’incidente – solo che a bruciare è la casa dei Warren. In quel momento, le due linee temporali della donna si sono fuse. Isaac, invece, potendo saltare da una linea temporale all’altra, potrebbe essere sopravvissuto all’incendio. Gideon resta un interrogativo aperto. L’omicida, infatti, riesce a fuggire, e di lui non vi è più traccia.

Una seconda stagione di The Devil’s Hour non è stata ancora confermata, ma potrebbe rispondere a molti dubbi.

