Samsung come un turbo sugli aggiornamenti: oggi 7 novembre si apprende del via dell’aggiornamento One 5.0 e Android 13 su Samsung Galaxy S21. Di certo, era chiaro che il produttore fosse al lavoro per portare a termine la sua missione software su tanti dispositivi di punta, ma in pochi si aspettavano un lancio del corposo pacchetto in così poco tempo.

Nel mese di ottobre, l’aggiornamento del sistema operativo Android 13 ma anche dell’interfaccia proprietaria One UI 5.0 è toccato al Samsung Galaxy S22, tra l’altro con il via alla distribuzione in Italia, leggermente favorita rispetto agli altri paesi europei. Per il Samsung Galaxy S21, a partire da questo primo lunedì del mese, si sta procedendo esattamente nella stessa direzione,

Non sappiamo ancora quali paesi siano i primi interessati proprio dal rilascio di Android 13 su Samsung Galaxy S21, insieme naturalmente all’interfaccia proprietaria One UI 5.0, come segnala anche il sito di settore SamMobile. Eppure, non ci sono particolari dubbi sul fatto che i possessori delle ammiraglie del 2021 farebbero bene a tenere sotto controllo i loro telefoni nelle prossime ore per verificare l’arrivo della notifica dell’update. Si potrà anche procedere ad un’analisi di eventuali pacchetto pronti per il download e l’installazione attraverso le impostazioni del proprio smartphone e il percorso che porta agli aggiornamenti di sistema.

Visto che l’aggiornamento in arrivo all’inizio di questo novembre risulta essere corposo e significativo, sarebbe il caso di prepararsi all’update con una copia di backup dei contenuti del proprio telefono, magari anche con l’opera di pulizia di app, foto e video superflui (magari anche con il trasferimento di questi ultimi su altri supporto). Il peso esatto del pacchetto software non è ancora noto ma potrebbe superare abbondantemente il GB. Per questo motivo, sarebbe anche il caso di procedere al download del firmware sotto copertura Wi-Fi.

