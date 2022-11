Con la data degli Hollywood Vampires in Italia nel 2023 si chiude un cerchio infinito iniziato nel 2020, quando la “best bar band in the world” aveva annullato il concerto a Milano per ovvi motivi legati alla pandemia del Covid-19. In quel tempo, del resto, il mondo intero si apprestava ad affrontare uno dei periodi più cupi degli ultimi 2 anni.

Hollywood Vampires in Italia nel 2023

La data degli Hollywood Vampires in Italia è programmata al 2 luglio 2023 in occasione del Marostica Summer Festival di Marostica (Vicenza), in piazza Castello.

I biglietti per prenotare il proprio posto al concerto degli Hollywood Vampires in Italia saranno disponibili a partire dalle ore 11 di mercoledì 9 novembre su tutti i circuiti autorizzati.

La band, da sempre, imbastisce uno show in cui in scaletta compaiono gli omaggi ai più grandi eroi del rock e di tutta la musica internazionale, oltre ad alcuni brani del loro repertorio personale. A proposito delle date europee, il frontman Alice Cooper ha dichiarato:

“Non faccio necessariamente nessuna rappresentazione teatrale, sono solo il cantante solista, in una band, e la band sembra essere una delle migliori band in circolazione! Sarà fantastico vedere Johnny e Joe e Buck e Chris e tutti i ragazzi. Faremo rock in tutta Europa! Chiudete le porte, preparate l’aglio, perché i vampiri stanno arrivando”.

Chi sono gli Hollywood Vampires

Il cuore pulsante degli Hollywood Vampires è composto da Alice Cooper, Johnny Depp e il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry. Sostanzialmente si parla di una superband nata nel 2015 sull’idea di Alice Cooper di rendere omaggio al The Hollywood Vampires, un club per rockstar da lui stesso fondato negli anni ’70.

Durante il loro percorso gli Hollywood Vampires hanno collaborato con vari artisti, da Paul McCartney a Dave Grohl, ma anche con Slash. Sul palco degli Hollywood Vampires in Italia ci sarà anche il chitarrista Tommy Henriksen.

La superband ha pubblicato due album, The Hollywood Vampires nel 2015 e Rise nel 2019 che contiene anche un omaggio a David Bowie con la cover di Heroes.

