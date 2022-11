Una posizione netta e perentoria, quella di DJ Ringo contro i Maneskin. Non è la prima volta in cui la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi finisce nel mirino di un veterano. Recentemente si è espresso Steven Wilson dei Porcupine Tree, mentre Jim Kerr dei Simple Minds ha liquidato il gruppo romano come “una band della TV”.

Il direttore creativo di Virgin Radio nonché conduttore del format Revolver ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni del Corriere Della Sera e sui Maneskin ha espresso il suo disappunto. Rocco Maurizio Anaclerio – questo il nome di battesimo di DJ Ringo – ha usato la parola “terrificanti”, stesso aggettivo con cui giudica Viola di Fedez e Salmo. Il giornalista che lo ha intervistato lo ha incalzato sulla band romana.

DJ Ringo ha risposto riferendosi sia al live act dei Maneskin che al loro look, usando come metro di paragone Iggy Pop – che ha duettato con Damiano e soci per I Wanna Be Your Slave – e condannando anche la loro partecipazione al Festival di Sanremo con Zitti E Buoni, il brano con il quale hanno vinto la kermesse e l’Eurovision Song Contest 2021, risultato che li ha consacrati al successo mondiale.

Ecco le parole di DJ Ringo contro i Maneskin:

“Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi. Per fare rock‘n’roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero”.

Non un giudizio definitivo, quindi. DJ Ringo si dice pronto a ricredersi e resta in attesa di “un pezzo vero”, che secondo il suo giudizio non è arrivato nemmeno con il nuovo singolo The Loneliest. Intanto i Maneskin hanno annunciato l’uscita del nuovo album Rush!.

Quindi, DJ Ringo continua sui Maneskin e cita Sanremo:

“[Zitti E Buoni, ndr] L’hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock“.

I Maneskin non hanno ancora replicato alle parole di DJ Ringo.

