Com’è finita Mina Settembre 2 e come hanno reagito i fan a quello che è andato in scena ieri sera? Due ultimi episodi per la fiction con Serena Rossi e tante lacrime, forse troppe, per il pubblico che ha sognato e sperato che le cose andassero a finire in un certo modo. Mina Settembre ha finalmente preso in mano la sua vita regalando al pubblico tutte le risposte che stava aspettando, o quasi, a cominciare da quelle relative alla sua vita privata.

Al suo fianco, per tutto il finale, c’è stato il suo adorato Domenico e questo non ha fatto altro che spazzare via i loro dubbi riguardo al loro futuro insieme. Domenico è rimasto al fianco di Mina quando ha ricevuto la denuncia della madre di Viola ed è stata sospesa dal lavoro.

"È stata la notte più bella della vita mia"

I due insieme sono riusciti a rimanere a galla ma è proprio l’intervento del dottore che ha spinto la madre naturale della ragazza a ritirare la denuncia e permettere a Mina di non perdere tutto. Ciliegina sulla torta è proprio la piccola protagonista che ha avuto il volto di Ludovica Nasti, la nostra Lila de L’Amica Geniale.

Nel finale di Mina Settembre 2, la piccola Viola ha chiesto a Mina di farle da madre ricevendo un sì come risposta proprio nello stesso momento in cui la protagonista ha scoperto che sua madre non si è mai mossa da Napoli e che si trova in una clinica per lottare contro un terribile male.

“Vorrei che tu mi adottassi, Mina.

Sei l’unica persona al mondo che ha dimostrato tenere veramente a me.

"Vorrei che tu mi adottassi, Mina. Sei l'unica persona al mondo che ha dimostrato tenere veramente a me. Io sarei felice se tu diventassi mia mamma"

Com’è finita Mina Settembre 2 e da dove ripartirà la terza stagione? Sarà proprio la nuova famiglia di Mina e Domenico il perno centrale dei nuovi episodi già annunciati ieri sera a Fanpage dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro. Quest’ultimo ha confermato che ci saranno i nuovi episodi in onda nel 2024 ma non si sa ancora se saranno 4 le puntate o 6, molto dipenderà dai protagonisti.