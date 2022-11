La proroga del taglio delle accise sui carburanti non mancherà, nemmeno nel primo ‘decreto aiuti’ del nuovo Governo Meloni. Il caro energia dovrà essere combattuto, anche per quanto riguarda i carburanti. Il taglio delle accise verrà prorogato senz’altro fino al 31 dicembre 2022: il via libera dovrebbe arrivare già giovedì prossimo. La misura, varata in ultima istanza dal precedente Governo Draghi, sarebbe rimasta in auge fino al 18 novembre se le istituzioni attuali non avessero deciso di prorogarla.

Su benzina e diesel il taglio delle accise è di 25 cent/litro più IVA, mentre sul GPL di 8,5 cent/litro più IVA. Il prezzo media della benzina in modalità self-service è di 1,686 euro/litro e di 1,834 euro/litro in modalità servito. Il diesel, invece, costa mediamente 1,864 euro/litro in modalità self-service e di 2,009 euro/litro in modalità servito. Il GPL si attesta tra i 0,777 ed i 0,798 euro/litro. Il metano tra i 2,161 ed i 2,940 euro/litro (parliamo comunque di prezzo medio, soggetto a continue oscillazioni e quindi sarebbe un errore prenderlo alla lettera).

ARTICOLI CORRELATI

Come potete vedere, la situazione legata al caro carburanti è in leggero miglioramento rispetto a qualche mese fa, appena scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia, ma siamo comunque su livelli piuttosto importanti, specie considerato l’alleggerimento dovuto al taglio delle accise (se non fosse stato prorogato sarebbe stato un vero guaio per le tasche degli italiani). Ritornare a pagare benzina e diesel ben oltre i 2 euro/litro laddove le accise fossero state ripristinate sarebbe stato un colpo che gli automobilisti non avrebbero potuto affrontare. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com