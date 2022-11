Il colosso di Seul quest’oggi si sta dando molto da fare: dopo aver rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 sui Samsung Galaxy S20 e Galaxy S21, la società sudcoreana ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile di Android 13 anche sui Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra in alcune Regioni (parliamo degli ultimi phablet del produttore asiatico).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento stabile per Android 13 (con l’interfaccia proprietaria One UI 5.0) per i Samsung Galaxy Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G è disponibile in Svizzera e viene fornito con la versione firmware N98xBXXU5GVJE includendo anche la patch di sicurezza di novembre 2022 che risolve molte vulnerabilità di sicurezza. Il nuovo aggiornamento offre un design dell’interfaccia utente rinnovato, prestazioni più veloci, una migliore facilità d’uso e dozzine di nuove funzionalità per gli ultimi dispositivi della serie Galaxy Note di Samsung. Se siete utenti dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra in Svizzera, ora potete scaricare l’aggiornamento di Android 13 sul vostro dispositivo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Più mercati potrebbero presto ottenere l’aggiornamento stabile di Android 13 per la serie dei Samsung Galaxy Note 20. Ricordatevi di tenere sott’occhio la percentuale di carica residua della batteria una volta arrivato l’upgrade anche per il vostro dispositivo: è fondamentale procedere solo se il telefono è abbastanza carico (almeno al di sopra del 50%) per evitare che possa spegnersi durante il procedimento e riportare danni anche gravi. Un’altra buona cosa da fare sarebbe effettuare un backup dei propri dati da ripristinare all’occorrenza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

