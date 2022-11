C’è un dato di fatto che Apple probabilmente sta iniziando a prendere in considerazione ossia il mezzo flop degli iPhone 14 economici. Si fa per dire economici ma comunque con essi ci riferiamo ai modelli meno costosi della serie 2022, dunque all’iPhone 14 standard e al modello iPhone 14 Plus. La loro uscita nonè stata accompagnata ad un grande entusiasmo e le vendite dei due esemplari specifici sono ben presto crollate dopo i preordini.

Della questione si è discusso già nelle scorse settimane, anche solo ragionando sul fatto che gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono subito disponibili all’acquisto in qualsiasi store, a differenza dei modelli Pro con dei tempo di attesa anche di settimane. La novità risiede ora nel fatto che una fonte come Bloomberg ha chiarito che Apple sarebbe pronta a tagliare la produzione dei melafonini di ben 3 milioni di unità.

Volendo fare i conti in tasca ad Apple, ecco cosa sappiamo in questo momento. Al lancio degli iPhone 14, si parlava di una produzione di iPhone 14 pari a ben 90 milioni di esemplari. Rispetto a questa prima stima, il taglio già citato di 3 milioni sarebbe stato pianificato proprio per rispondere alla scarsa domanda degli acquirenti per due dei quattro modelli lanciati in questo autunno.

Chiaro è che la stima riportata oggi non sia stata comunicata dalla stessa Apple. Quest’ultima non potrebbe mai ammettere di essere in difficoltà con le vendite degli iPhone 14. Per il momento da Cupertino, in effetti, è giunta solo la conferma che la produzione di tutti i melafonini nuovi di zecca subirà un brusco rallentamento in vista delle vacanze natalizie. Questo è dovuto al blocco di una fabbrica Foxconn in Cina, a seguito di un lockdown voluto dalle autorità governative per la crescita di infezioni tra la popolazione della regione di Zhengzhou.

