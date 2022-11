NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su Rai2. Il 6 novembre andranno in onda due episodi inediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte dall’episodio 13×13 di NCIS Los Angeles, intitolato Un inganno quasi perfetto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando il partner dell’agente del Dipartimento di Giustizia Lance Hamilton viene ucciso, Sam va in missione sotto copertura col nome di “Switch” per trovare il colpevole. Kensi, Deeks, Roundtree e Kilbride collaborano per catturare un ingegnere aerospaziale che ha rubato schemi riservati della Marina.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 6×15 di Bull dal titolo L’angelo della morte:

Il chirurgo che ha salvato la vita di Bull dopo il suo infarto viene citato in giudizio per negligenza; Taylor combatte l’impulso di controllare i retroscena di Henri Fray, il nuovo interesse amoroso di Marissa.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 non andranno in onda domenica 13 novembre. Entrambe le serie tv si prenderanno una breve pausa per poi tornare, almeno secondo la guida tv, su Rai2 da domenica 20 novembre. La programmazione dei due crime poi dovrebbe procedere senza intoppi, e terminare a dicembre con gli ultimi episodi delle rispettive stagioni (per Bull si tratta dell’ultima stagione).

In attesa di saperne di più, l’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è per stasera dalle 21:05.

Continua a leggere su optimagazine.com.