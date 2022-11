Se siete in cerca di un nuovo e super smartphone del marchio Samsung, siete nel posto giusto per scoprire questa straordinaria ed imperdibile sconto del 29%. Su Amazon, infatti, è disponibile il Samsung Galaxy S22 5G (versione italiana), nelle colorazioni Green e Phantom White, al prezzo di 619,90 euro (invece di 879 euro di listino). Il taglio disponibile è 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso. Detto queste principali informazioni d’acquisto, andiamo a vedere insieme alcuni dettagli tecnici di questo fantastico dispositivo.

Il Samsung Galaxy S22 5G presenta un grande display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore SAMSUNG Exynos 2200 e GPU Xclipse 920. La straordinaria potenza del chip da 4 nm si riflette in ogni aspetto del vostro smartphone 5G, regalandovi favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata. Quanto al comparto fotografico il device per colosso sudcoreano mostra sul retro una tripla fotocamera così suddivisa: 50MP (sensore principale) + 12MP + 10MP; la fotocamera anteriore è da 10 MP. Il dispositivo è dotato di stabilizzazione ottica, autofocus, touch focus, zoom ottico 3x, flash LED, HDR, Geo Tagging, Face Detection, registrazione video in 8K UHD e videocamera frontale 4K.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Il Samsung Galaxy S22 5G, oggi al minimo storico su Amazon al prezzo di soli 619,90 euro, possiede le seguenti connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2, NFC, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo. Tra i principali sensori il device dispone di accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, barometro e impronta digitale. Il tutto è alimentato da una batteria da 3700mAh di tipi LiPo. Insomma, un’occasione del genere non va fatta assolutamente scappare!

Continua a leggere su optimagazine.com