Quando iniziano le offerte Black Friday Amazon 2022? Novembre è cominciato da qualche giorno e c’è molta attesa per le promozioni del colosso dell’e-commerce. In molti sanno che gli sconti non si concentreranno solo nella data del fatidico venerdì nero: allo stesso tempo tuttavia, magari non sono chiari tutti gli appuntamenti in arrivo nelle prossime settimane e per questo motivo è il caso di elencarli nell’ordine cronologico esatto con il quale si presenteranno a noi.

Il primo punto sul quale focalizzarsi è l’inizio delle offerte Early Black Friday Amazon 2022. Nel 2021, ma anche in precedenti anni, il noto e-commerce ha fatto sempre partire le sue promozioni con largo anticipo rispetto al venerdì nero dello shopping. In questa annata, le cose non dovrebbe affatto essere diverse: come 12 mesi fa, i primi sconti dovrebbero partire intorno al giorno 8 novembre. Insomma, nella settimana che ci apprestiamo a cominciare (tra domani o martedì e comunque non più tardi di mercoledì) i primi prodotti in offerta dovrebbero comparire in vetrina.

Qual è la durata delle offerte Early Black Friday Amazon? Sempre guardando alla pianificazione degli anni passati, possiamo ipotizzare che le prime promozioni dureranno all’incirca una decina di giorni e comunque non oltre la data del 20 novembre. Subito dopo, in effetti, a partire da lunedì 21 novembre gli sconti dovrebbero farsi ancora più interessanti con il via alla vera e propria settimana del Black Friday di scena esattamente il 25 novembre. Quelle appena elencate sono le tappe principali che ci traghetteranno verso il momento clou delo shopping pre-natalizio: è abbastanza chiaro che eventuali occasioni per ogni categoria merceologica non saranno concentrate in un paio di giorni o addirittura poche ore, monitorando lo store in effetti i ribassi saranno continui e magari anche progressivi.

