WhatsApp ha ricevuto la nuova beta 2.22.24.8, da cui trapelano la possibilità di collegare un tablet Android ad un account esistente del servizio di messaggistica istantanea, senza per questo utilizzare un altro numero di telefono. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, il team di sviluppo sarebbe proprio sul punto di annunciare la nuova applicazione per i tablet Android, finora lasciati un po’ indietro, se vogliamo dirla tutta.

WhatsApp sta ponderando di lanciare il servizio tramite un nuovo banner che figurerà nell’app a partire da un prossimo aggiornamento che informerà i beta test della disponibilità di una versione per tablet. Ricordiamo, a questo punto, che alcuni beta tester hanno già la possibilità di collegare il proprio account WhatsApp ad un tablet Android scaricando l’applicazione beta del Google Play Store sul tablet in questione ed utilizzando la nuova versione multi-dispositivo (bisogna capire quando la funzione verrà resa disponibile per tutti, anche se dubitiamo passerà troppo tempo fino ad allora).

Chi vuole già provare la versione 2.22.24.8 di WhatsApp Beta per Android dovrà farlo iscrivendo al programma testing tramite il Google Play Store, consapevole del fatto di poter andare incontro a qualche bug nella propria esperienza di utilizzo (in fondo si tratta pur sempre di beta, non di versioni stabili, pur presentando comunque un certo equilibrio). Ad ogni modo, fa molto piacere sapere che il team di sviluppo si stia prodigando per portare ufficialmente WhatsApp sui tablet Android, per cui non dovrebbe mancare troppo tempo. Le tavolette non sono più così tanto utilizzati come prima, ma rappresentano comunque dispositivi di nicchia che meritano una certa considerazione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

