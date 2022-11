Il cast di Westworld sarà pagato per la quinta stagione, nonostante HBO abbia cancellato la serie tv. Un ultimo ciclo di episodi era nei piani dei co-creatori Lisa Joy e Jonathan Nolan, e ora, senza un finale, la saga di fantascienza si è conclusa con diverse domande che non avranno mai risposta.

In realtà, la quarta stagione ha diviso parecchio i fan. Alcuni hanno ritenuto che rappresentasse una sorta di ritorno alle origini. Altri, invece, hanno sostenuto che la stagione è iniziata alla grande, ma ha sofferto di diversi problemi di scrittura, che sono peggiorati di episodio in episodio.

In una dichiarazione stampa dopo la cancellazione, la HBO ha ringraziato i co-creatori della serie per il loro lavoro. In passato, sia Joy che Nolan avevano espresso il desiderio di continuare la storia con una quinta e ultima stagione. Nonostante ci fossero delle discussioni in corso, alla fine la rete via cavo americana ha deciso di non proseguire con la serie tv.

Quantomeno una nota positiva: il cast di Westworld verrà pagato anche per quella quinta stagione mai realizzata.

Come riporta Deadline, il cast principale composto da Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris e Aaron Paul, aveva un accordo scritto nei loro contratti che prevedeva che sarebbero stati pagati anche se la quinta stagione non fosse stata prodotta. Nel mondo dello spettacolo, questa clausola non è insolita. Infatti, i cast di alto profilo a volte vengono pagati prima che il network decida di rinnovare o meno una serie, come modo per garantire il loro coinvolgimento in futuro, ma anche per evitare che quegli attori firmino per altri progetti.

Deadline riporta che gli stipendi dovuti al cast di Westworld siano cifre comprese tra i 10 e i 15 milioni di dollari.

