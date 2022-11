Ci risiamo con un nuovo SMS PosteInfo in circolazione anche in queste ultime settimane del 2022. Proprio quest’anno non è stato avaro di tentativi di truffe a nome di Poste Italiane e ai danni di ignari cittadini pronti a credere ai messaggi di alert in arrivo sui loro telefoni. L’istituto finanziario è vittima, suo malgrado, di una nuova campagna di phishing fatta sfruttando la notorietà dei suoi prodotti: in quest’ultima, si punta tutto sulla PostePay, ossia la carta prepagata in uso da parte di milioni di italiani.

Cosa dice l’ultimo SMS PosteInfo ora in voga? Seguendo uno schema comune a molte comunicazioni truffaldine del passato, nel messaggio si fa riferimento al blocco della carta PostePay per anomalie tecniche in corso. Il ricevente dell’alert viene dunque invitato a procedere con la riattivazione della sua card, andando su un link interno alla nota. Quest’ultimo non è riconducibile per nulla al vero sito di Poste Italiane, semmai ad un clone quasi perfetto del portale finanziario. Visitare la pagina web significa già cadere nella trappola degli abili truffatori: presso la URL fake saranno richieste informazioni personali, i dati di accesso al proprio account e se forniti, questi ultimi finiranno decisamente in mani sbagliate.

Come sempre, l’unico modo per affrontare campagne di phishing come quella commentata oggi resta quella di non dare seguito alla richiesta di sblocco PostePay del messaggio. Visitare la pagina fasulla del sito Poste rappresenta un pericolo concreto, nei termini appena raccontati. Proprio le Poste, nel commentare campagne truffaldine come quelle ora di scena, hanno chiarito che mai invieranno comunicazioni simili ai propri clienti, contenenti link da visitare. Nel caso in cui la propria carta prepagata o altro strumento finanziario fosse davvero bloccata per qualsivoglia motivo, l’invito delle Poste appunto sarebbe quello di recarsi presso uno sportello fisico e verificare la propria situazione.

