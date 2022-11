Ad Amici arriva Marco Mengoni domenica 6 novembre, ospite del nuovo appuntamento speciale su Canale 5. Si inizia alle ore 14.00: nuove sfide ed esibizioni attendono i concorrenti di canto e di ballo della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Verranno stilate anche nuove classifiche di gradimento, sulla base delle performance degli allievi, giudicate da ospiti esterni.

Tra gli ospiti anche il cantante di Ronciglione, Marco Mengoni, atteso per una esibizione e per ricordare le date del suo tour negli stadi.

A stilare la classifica delle cover di canto sarà Cristiano Malgioglio, presente in studio ad Amici il 6 novembre per ascoltare e commentare le canzoni preparate dai ragazzi in gara per la disciplina. Ognuno di loro si esibirà con una canzone nota del panorama musicale italiano o internazionale e riceverà un voto da parte di Malgioglio.

Ad Amici torna Beppe Vessicchio per giudicare la gara estemporanea di canto mentre in rappresentanza delle radio ci sarà Federica Gentile, speaker di RTL 102.5 e direttore artistico di Radio Zeta.

Per quanto riguarda il ballo, in studio ci sarà Froz, pioniere della breackdance in Italia e campione d’Europa: giudicherà la gara di danza. David Parsons invece annuncerà una sorpresa per uno degli allievi del programma. Samu si esibirà con la Parsons Dance Company nell’ultima data della tournée che farà tappa dall’8 al 13 novembre al Teatro Olimpico di Roma.

Per Amici di Maria De Filippi quello di domenica 6 novembre è l’ottavo speciale pomeridiano in onda su Canale 5 con sfide tra i ragazzi, anche eliminatorie, in vista della formazione del team di canto e di ballo che avrà accesso alla fase serale del programma.