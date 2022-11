Si chiamerà Vado Al Massimo 40th Rplay Special Edition, la nuova edizione di Vado Al Massimo di Vasco Rossi in prossima uscita per il quarantennale dell’iconico disco del rocker di Zocca.

I primi 40 anni di Vado Al Massimo di Vasco Rossi

L’edizione speciale di Vado Al Massimo di Vasco Rossi sarà fuori il 9 dicembre 2022. Pubblicato il 13 aprile 1982, il disco è la quinta esperienza in studio del Blasco trainata dal singolo che dà il titolo all’album e con il quale il rocker di Zocca partecipò al Festival di Sanremo 1982 arrivando in finale.

Il disco vendette più di 200mila copie. Al suo interno erano contenute canzoni che oggi fanno parte della storia, come Splendida Giornata, Ogni Volta e Canzone. Ogni Volta era anche il lato B del 45 giri del brano sanremese, mentre Splendida Giornata uscì anche nell’edizione remix con la versione strumentale sul lato B.

Con la title-track, Vasco Rossi rispose in modo provocatorio contro la stampa che in quegli anni lo denigrava come “zombie alcolizzato”, “drogato” e “fatto”.

L’edizione speciale di Vado Al Massimo di Vasco Rossi

L’edizione speciale di Vado Al Massimo di Vasco Rossi sarà disponibile nella versione deluxe numerata che includerà il CD, il vinile e un libro fotografico firmato dal giornalista Marco Mangiarotti a seguito di una lunga chiacchierata avuta con il rocker di Zocca. Ancora, nell’edizione deluxe sarà inclusa una card con QR code che rimanderà all’ascolto del remix di Una Splendida Giornata. Infine, in questa versione troveremo un’edizione rimasterizzata del 45 giri Vado Al Massimo con Ogni Volta nel lato B.

L’edizione speciale di Vado Al Massimo di Vasco Rossi sarà disponibile anche in vinile nero e CD rimasterizzato. Il cofanetto è già disponibile su Amazon per il pre-order.

