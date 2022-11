Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Seul dovrebbe lanciare tutti i modelli dei Samsung Galaxy S23 con lo stesso chipset a livello globale. Le voci su una gamma completamente affidata a Snapdragon sono in corso da mesi e l’ultimo incontro sugli utili di Qualcomm conferma quasi che queste voci siano vere.

Come riportato da ‘gsmarena.com‘, durante il colloquio di cui sopra, il CFO di Qualcomm, Akash Palkhiwala, ha confermato le aspettative per una buona seconda metà del trimestre di marzo (Q1) 2023, che probabilmente coincide con i primi mesi di vendita dei telefoni della serie Samsung Galaxy S23. Il dirigente ha anche confermato che Qualcomm è passata da una quota del 75% (di chipset) per quanto riguarda la serie dei Samsung Galaxy S22 ad una quota globale, il che significa chipset Qualcomm per tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S23. Tutti e tre i telefoni della prossima line-up (Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra) sono già passati da Geekbench esclusivamente con il presunto chipset Snapdragon 8 Gen. 2. Il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha confermato una partnership pluriennale con il produttore asiatico che porterà il chipset Snapdragon su tutti i telefoni Samsung Galaxy premium a livello globale.

Un rapporto del mese scorso suggerisce ancora che non è possibile escludere la realizzazione di alcuni modelli di Samsung Galaxy S23 con alimentazione Exynos, nonostante la delusione dei chip Exynos interni della divisione Samsung MX (Mobile eXperience). Finora tutto lascia credere che tutti i prossimi top di gamma del colosso di Seul verranno equipaggiati con processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, anche se è ancora presto per poterne avere la certezza. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

