Amazon Music è cambiato in questa settimana, consentendo solo la riproduzione casuale dei brani e non rispondendo esattamente alle nostre richieste in molti casi. Il cambiamento è stato raccontato già sulle nostre pagine il giorno 2 novembre ma sono necessarie nuove precisazioni: non si tratta di un errore tecnico in corso, piuttosto di un cambiamento effettivo del servizio.

Finora, gli abbonati Prime avevano sempre potuto ascoltare un brano chiedendolo, nello specifico, all’assistente vocale Alexa. Le cose sono cambiate ora: i più avranno notando che facendo richiesta di una singola canzone questa può essere anche proposta ma Alexa avvisa che i brani presentati poi saranno in riproduzione casuale perché simili. Al secondo, terzo, quarto e successivo comando potrebbe poi accadere che il sistema non restituisca quanto desiderato ma tutt’altro.

Il servizio Amazon Music è cambiato per volontà di Amazon, nell’ottica di spingere il servizio integrativo a pagamento Amazon Music Unlimited. Solo con quest’ultimo si potranno ottenere tutti i brani desiderati, senza riproduzioni casuali abbinate che, la maggior parte delle volte, risultano pure inadeguate. Non si può dire che quella appena prevista non sia una forzatura, pure non ben accetta dai clienti Amazon Prime. Il servizio prevede già un costo di circa 5 euro al mese o 50 euro all’anno e il surplus Unlimited inciderebbe non poco sulla spesa complessiva.

Amazon Music Unlimited offre 100 milioni di brani, nessuna pubblicità, la riproduzione personalizzata per artista, album, playlist e singolo brano e ascolto in HD, UHD e Spatial Audio: la spesa mensile è pari 9,99 euro al mese da aggiungere, nel caso, a quella di Amazon Prime. Difficile pensare che tutti provvedano a sottoscrivere l’abbonamento premium. Piuttosto sarebbe stato preferibile mantenere Amazon Music con le stesse funzionalità del passato, se non altro, per rispetto dei clienti paganti che finora hanno usufruito di un servizio completo e non mutilato di fondamentali funzioni.

