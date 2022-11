Da qualche giorno è partito il vero Black Friday Mediaworld, così come definito dalla stessa catena di elettronica. In netto anticipo rispetto al venerdì nero del prossimo 25 novembre, ecco che sono già disponibili degli sconti importanti che investono persino i nuovissimi iPhone 14. Per gli amanti del mondo Apple l’occasione è decisamente da non perdere dunque.

Protagonisti degli sconti sono i modelli standard e Plus degli iPhone 14. Per chi punta ad una delle due soluzioni, queste sono acquistabili in diverse colorazioni e pure in vari tagli di memoria. Le percentuali di sconto non sono elevatissime ma la possibilità di approfittare di un ribasso per melafonini così recenti è già un’anomalia.

Qualche esempio pratico di quanto è possibile risparmiare con il Black Friday Mediaworld per gli iPhone 14 è presentato di seguito; la variante standard da 128 GB in nero mezzanotte ma anche in argento è acquistabile a 979 euro e non a 1029 euro come previsto dal costo di listino. Pure per il modello da 256 GB è previsto un ribasso a 1109 euro anziché il valore di listino di 1159 euro.

Come già annunciato, le promozioni del vero Black Friday Mediaworld investono anche gli iPhone 14 Plus. Acquistando la variante da 128 GB, la spesa da affrontare sarà pari a 1099 euro e non più 1179 euro. Un’occasione pure da non perdere è quella relativa all’esemplare con 256 GB di spazio di archiviazione. Per quest’ultimo il costo da affrontare è di 1229 euro e non più 1309 euro come previsto dal valore iniziale di listino di Apple.

Tutte le promozioni fin qui riportate sono legate alla disponibilità delle scorte dei prodotti elencati. Chiunque sia interessato ai prezzi fin qui elencati farà bene ad approfittare delle primissime offerte Black Friday Mediaworld prima che si esauriscano.

