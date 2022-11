Molto probabilmente il Motorola moto G52 rappresenta uno dei migliori smartphone Android di fascia media messi in commercio dal produttore statunitense e che non ha tantissimo da invidiare rispetto ad altri modelli di gamma superiore. Si tratta di un dispositivo dotato di un sistema di fotocamere elevato con cui è possibile destreggiarsi in scatti fotografici e selfie perfetti. Quest’oggi, sabato 5 novembre, questo straordinario device è in super sconto del 37% su Amazon, nel taglio da 6/128GB e nel colore Charcoal Grey, all’imperdibile prezzo di 186,50 euro (invece di 299,90 euro di listino). La sua disponibilità è immediata ed è venduto e spedito da terzi. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche e funzionalità.

Il Motorola moto G52 (anno modello 2022) presenta un display OLED Full HD+ ultra fluido da 6,5 pollici (risoluzione di ‎1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90Hz, dove godersi i migliori film, contenuti, giochi e con stereo speaker Dolby Atmos per un ottimo sound. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680, accostato a 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1TB. Quanto al comparto fotografico lo smartphone è dotato sul retro di una tripla fotocamera da 50MP con tecnologia Quad Pixel; la fotocamera frontale è da 16MP in grado di catturare anche i dettagli dell’ambiente circostante.

Il Motorola moto G52 utilizza queste tecnologie di connettività Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB ed è alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida grazie al caricatore Turbo Power da 33W, con cui utilizzare il telefono cellulare fino a due giorni senza dovervi preoccupare di ricaricarlo. Insomma, non fatevi scappare questa fantastica occasione di oggi su Amazon ad un prezzo davvero allettante di soli 186,50 euro.

