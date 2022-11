Le parole di Morgan su Battiato sono sempre pesate al milligrammo, e tutti sappiamo che il cantautore brianzolo non ha mai nascosto la sua passione per il cantautore siciliano recentemente scomparso. Per questo Marco Castoldi cita il Maestro in ogni occasione, elevandolo a modello e metro di paragone con l’intera realtà musicale italiana.

Morgan e i giornalisti

Recentemente Morgan è stato oggetto di critiche da parte di alcuni giornalisti. Il primo è stato Massimo Gramellini, che in un editoriale dal titolo Il Governo Morgan ha preso di mira il cantautore per la promessa di Vittorio Sgarbi, ora sottosegretario alla Cultura, di affidargli un dipartimento per la musica.

Per Gramellini si tratterebbe di un esperimento di breve durata, in quanto sia Castoldi che Sgarbi sarebbero “due anarco-narcisisti” con “scarsissimo autocontrollo”. Morgan, in un intervento a La Zanzara, ha detto che Gramellini “scrive pu**anate”.

Le nuove critiche dal mondo del giornalismo

La faida tra Morgan e i giornalisti non si è conclusa. In un ultima battuta il cantautore ha replicato a un editoriale dal titolo Maestro De Che comparso su Libero Quotidiano.

Il giornalista dissente dalla possibilità di un ruolo di Morgan al governo, e nell’esprimersi usa parole al vetriolo contro l’artista: “Questo anonimo cantante ha insultato un collega e sparato ca**ate di conseguenza”. Dopo aver ricordato i problemi legati al consumo di droghe, il giornalista riporta che “Morgan è un geometra” e che “non ha mai finito il Conservatorio” ricordando che “ha studiato in un istituto sperimentale che ho frequentato anche io”.

Quindi, la penna di Libero Quotidiano aggiunge: “Anche io sarei in grado di orchestrare delle partiture, ma non mi definirei un maestro“, in riferimento all’intervento di Morgan a La Zanzara in cui ha detto: “Io sono un maestro d’orchestra”.

La replica di Morgan

“Battiato non aveva mai studiato musica e non era laureato. Silvano Agosti (genio) non ha nemmeno mandato alla scuola dell’obbligo i suoi figli! Leonardo Da Vinci non andò a scuola, studiò da solo. Vedi, il problema qui non è solamente la tua profonda ignoranza, ma è la tua incapacità di sentire, di scegliere, di capire. Sei un disastro, totalmente negato e inadatto a parlare di musica, mi dispiace per te, è un dato oggettivo, e fai molta tristezza perché si capisce anche dalla tua faccia, l’invidia, la frustrazione, il rancore, quell’infelicità e quella amarezza che provi, forse da sempre, spero trovino un po’ di consolazione nel sapere che un primato ce l’hai: per te si prova più pena che per gli altri”.

Continua a leggere su optimagazine.com