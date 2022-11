I possessori dei vecchi Samsung Galaxy S10 certo non si aspettavano un nuovo passo in avanti software per il loro dispositivo in questo mese di novembre. Eppure è partita la distribuzione di un corposo aggiornamento per le ammiraglie del 2019 ed è davvero il caso di esaminarlo perché non si tratta del classico update relativo alla sicurezza.

Proprio il Samsung Galaxy S10 gode al momento di aggiornamenti trimestrali per la sicurezza e nel mese di ottobre aveva ricevuto la sua ultima patch con le correzioni di vulnerabilità scovate dagli sviluppatori. Il rilascio in arrivo in queste ore è ben altra cosa: si tratta di un update nuovo di zecca che include, così si legge nel changelog ufficiale, dei miglioramenti per la fotocamera ma anche l’ottimizzazione delle funzioni di connettività e del bluetooth. Più in generale poi, si fa riferimento ad una maggiore stabilità dello smartphone garantita proprio dopo l’update in questione.

Per essere ancora più precisi, va chiarito che il nuovo aggiornamento è disponibile tutti i Galaxy S10 e dunque per le varianti Galaxy S10e , Galaxy S10 standard e Galaxy S10+. In particolare, la distribuzione è partita in Europa con il pacchetto software siglato come G97xFXXUGHVJ5. Si segnala un rilascio distinto per il Samsung Galaxy S10 5G in Svizzera: quest’ultimo è etichettato come G977BXXUDHVJ5.

Le note degli sviluppatori non dettagliano meglio i miglioramenti alla fotocamera e alle altre funzione del Samsung Galaxy S10 proprio con l’ultimo update. Chi possiede uno dei telefoni supportati potrà dunque testare con mano i plus del rilascio subito dopo l’installazione. L’update è consigliabile in ogni caso: è noto a tutti che i top di gamma del 2019 non riceveranno Android 13 e dunque neanche la nuova interfaccia Ona UI 5. Ogni passo in avanti in termini di funzione è dunque ben accetto e gradito.

