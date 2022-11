Manca solo un mese all’approdo di Fiorello su Rai2. Ora c’è finalmente la data del primo appuntamento con il Mattatore che riserva subito un’enorme sorpresa. Nel primo spot di Viva Rai2 c’è anche un ospite a sorpresa: Gigi D’Alessio.

Un Fiorello scanzonato è quello che vendiamo nel primo spot che annuncia l’imminente partenza delle sue pillole video. Viva Rai2 sarà disponibile con un’anteprima su Raiplay da lunedì 7 novembre per poi approdare su Rai2 il 5 dicembre.

La partenza ufficiale di Viva Rai2 che porta Fiorello su Rai2 è ufficialmente quella del 5 dicembre. Lo spot ricorda le date cruciali attraverso una simpatica musica che accompagna un testo. Musica e testo dello spot sono di Gigi D’Alessio.

Le pillole video su Rai Play saranno disponibili on demand mentre l’appuntamento con Viva Rai2 sul secondo canale Rai è fissato alle ore 7.15 (del mattino) con la consueta rassegna stampa di Fiorello accompagnata da tanta musica e divertimento. Le puntate di Viva Rai2 saranno poi disponibili anche su Rai Play, dopo la messa in onda mattutina.

Con lo spot viene ufficialmente confermato il canale Rai che accoglierà Fiorello per il suo grande ed atteso ritorno in televisione. Sebbene inizialmente lo show fosse atteso su Rai1, Fiorello si è spostato su Rai2 in seguito alle proteste dei giornalisti del primo canale che avrebbero dovuto rinunciare al telegiornale del mattino.

Poco male se in casa Rai era già disponibile il piano B, con la piena disponibilità di Fiorello ad emigrare da Rai1 a Rai2, la rete che sta dimostrando di volersi rinnovare inserendo nel proprio palinsesto una serie di esperimenti ben riusciti. Anche Alessandro Cattelan, infatti, dopo una breve parentesi su Rai1 si è spostato sul secondo canale.