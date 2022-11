Torna l’appuntamento con Blue Bloods 12 su Rai2. Stasera 5 novembre andranno in onda due nuovi episodi. Di seguito le anticipazioni.

Si inizia con l’episodio 12×07 intitolato Non ci sono decisioni giuste, di cui vi riportiamo la sinossi:

I tentativi di Danny e Baez di scoprire chi ha aggredito il proprietario di un negozio sono ostacolati dal rifiuto della comunità di collaborare; i sospetti di Erin sul suo capo aumentano; Gormley, Garret e Baker sono minacciati da un nuovo membro dello staff.

A seguire, l’episodio 12×08 dal titolo La dura realtà:

Danny collabora con Anthony per risolvere un doppio omicidio quando il losco cugino di Anthony dimostra di avere legami con una gang criminale; il confine tra il lavoro e la relazione personale di Eddie e Jamie diventa tesa.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods 12 su Rai2 torna in onda sabato 12 novembre con due nuovi episodi. Nel 12×09, un attacco informatico al dipartimento di polizia costringe Danny e Baez a rilasciare un sospettato; Baez mette in dubbio il suo posto in polizia; Eddie è combattuta su un dilemma sul posto di lavoro; Jamie lotta con un segreto di famiglia. Nel 2×10, un carico di droga illegale in arrivo a New York City deve essere trovato prima che i narcotici inondino le strade; Jamie aiuta un vicino a gestire un debito di gioco; Frank viene respinto dal sindaco Chase per la sua gestione di una rissa.

La programmazione di Blue Bloods 12 su Rai2 proseguirà ogni sabato, sempre in prima serata, almeno fino al finale di stagione (salvo variazioni di palinsesto). Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

L’appuntamento con Blue Bloods 12 è dalle 21:10.

