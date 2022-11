Viola come il Mare 2 ci sarà e la conferma del rinnovo è già arrivata nei giorni scorsi direttamente dalla produzione. Can Yaman e Francesca Chillemi sono pronti a tornare per nuove indagini il prossimo anno con nuovi episodi per la felicità dei fan, cosa vedremo? Molto dipenderà proprio da come sarà il finale della prima stagione in onda oggi, 4 novembre.

Viola come il mare 2 si farà, almeno secondo quanto ha detto Lux Vide, la casa di produzione della fiction di Canale 5. Luca Bernabei, in un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che la produzione è già pronta e la seconda stagione è già in fase di scrittura, anche se per la certezza dovrà arrivare il sì di casa Mediaset che sembra volersi fare attendere.

Viola come il mare ha raccolto oltre 3milioni di telespettatori con il 20,4% di share, numeri che sono poi diminuiti strada facendo ma rimanendo sempre al top nel prime time di Canale5 assestandosi su una media di 2,8 milioni di telespettatori. Viola come il mare 2 avrebbe spazio per raccontare numerose nuove storie mentre potrebbe andare a fondo raccontando ancora il carattere e la vita dei suoi personaggi partendo dal passato di Viola che potrebbe rimanere un perno centrale della stagione.

Quando inizieranno le riprese di Viola come il Mare 2? Francesca Chillemi sarà la protagonista di Che Dio Ci Aiuti 7 e fino a dicembre sarà impegnata sul set mentre Can Yaman sarà prossimamente sul set di El Turco.

Viola come il Mare torna in onda oggi, 4 novembre, con il gran finale in cui la bella protagonista sarà in pericolo. Qualcuno l’ha rapita e la tiene segregata, chi la salverà e cosa è successo davvero in passato?