Arrivati a questo punto, l’attenzione si è ora spostata sull’ammiraglia del prossimo anno del colosso di Seul. Mentre un sacco di informazioni sono già disponibili sulla gamma dei Samsung Galaxy S23, sembrano esserci altri rumors degni di nota che intendiamo adesso riportarvi, sicuri vi faranno piacere.

Come riportato da ‘SamMobile‘, è già stato rivelato che il produttore asiatico stia aumentando la capacità della batteria dei Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+. Il primo avrà una batteria da 3900mAh, mentre il secondo una batteria da 4700mAh. Parliamo di un aumento di 200mAh a bordo di entrambi i modelli rispetto ai loro predecessori. Il Samsung Galaxy S23 Ultra manterrà la stessa capacità della batteria del Galaxy S22 Ultra, ma l’azienda sudcoreana ha escogitato il proprio modo per fornire una maggiore durata della batteria. Il profilo prestazionale Light Mode dell’azienda, introdotto con il Samsung Galaxy Z Fold 4, sarà presente anche sul Samsung Galaxy S23 Ultra. La Light Mode privilegia la durata della batteria rispetto alle prestazioni riducendo leggermente la velocità di clock del chipset per garantire una maggiore durata della batteria. Il calo delle prestazioni non dovrebbe essere “significativo”, ma il consumo energetico sarà notevolmente inferiore.

Secondo le informazioni trapelate, la Light Mode non influirà sul gioco poiché sarà controllata dalle impostazioni separate di Game Booster. Unendo tutti i pezzi insieme, lo Snapdragon 8 Gen. 2 mostra risultati promettenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica e la Light Mode potrebbe essere una buona combinazione per ottenere il meglio dal Samsung Galaxy S23 in termini di prestazioni e durata della batteria. Le premesse ci sembrano molto buone, adesso bisognerà vedere effettivamente cosa sarà in grado di offrire il prossimo top di gamma del colosso di Seul con i vari modelli che renderà disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com