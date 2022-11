Sono in arrivo diverse novità WhatsApp di rilievo in questo mese di novembre, perché annunciate in via ufficiale anche da Mark Zuckerberg nelle scorse ore. Il servizio di messaggistica si rinnova profondamente come mai negli ultimi tempi con implementazioni di funzioni note a tutti per il programma beta ma ora pronte ad essere alla portata di tutti in via definitiva.

a prima cosa da dire è che vengono finalmente introdotte le community WhatsApp. Queste sono pensate per mettere insieme più gruppi tra di loro accumunati da tematiche ed esigenze simili. Un tipico esempio di comunità è quello di un istituto scolastico che racchiude poi tutte le chat collettive delle singole classi. Lo strumento è pianificato per dare annunci comuni appunto in un colpo solo ed effettuare altre azioni per interagire con il maggior numero di partecipanti in maniera più veloce e semplice possibile.

Altra novità WhatsApp ora in prima distribuzione è quella relativa alle videochiamate. Ora si potranno effettuare delle call più affollate del solito, con un numero massimo di partecipanti fino a 32. L’applicazione della funzione potrà essere estesa dunque a sempre più ambiti lavorativi e anche educativi. Sempre per i gruppi, viene confermato anche l’aumento del numero massimo di partecipanti fino a 1024 persone. Ancora, proprio in questo mese di novembre, si assiste anche all’introduzione di sondaggi in chat. Praticamente sarà possibile procedere alla creazione di un’indagine interna alle chat. Ad ogni quesito personalizzato potranno essere abbinate fino a 12 risposte.

Ciascuna delle novità WhatsApp indicate è stata annunciata in via ufficiale e sarà disponibile davvero per tutti nel giro di qualche giorno, sia nel caso di dispositivi Android, sia per iPhone. Trattandosi di un lancio globale, la distribuzione potrebbe tardare un po’ ma tutto e pronto per procedere all’aggiornamento decisivo del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo.

