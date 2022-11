La scorsa settimana il colosso di Seul ha rilasciato il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Z Fold 4. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi l’azienda asiatica sta distribuendo il terzo aggiornamento beta della One UI 5.0 per il suo ultimo smartphone pieghevole. Seguendo questo ritmo, sembra che il dispositivo possa ottenere l’aggiornamento stabile di Android 13 entro la fine di questo mese.

Il terzo aggiornamento beta di Android 13 per il Samsung Galaxy Z Fold 4 è stato rilasciato in India e viene fornito con la versione del firmware che termina con la sigla ZVK1, portando con sé la patch di sicurezza di novembre 2022. Il nuovo software introduce miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug. Il pacchetto ha un peso di 540,09MB, quindi dovreste preferire scaricarlo tramite una rete Wi-Fi. Secondo il changelog, il nuovo software offre una durata della batteria migliorata rispetto alle precedenti versioni beta della One UI 5.0, oltre a risolvere anche i problemi relativi all’arresto anomalo del software del telefono durante l’impostazione dei collegamenti alla schermata di blocco e quando si utilizza la fotocamera. Inoltre, il telefono pare non essere riuscito ad eseguire Samsung Pay quando è stato attivato tramite un gesto e il telefono è stato chiuso. Il colosso di Seul ha risolto questi problemi con il nuovo aggiornamento.

Nel precedente software beta della One UI 5.0, la barra di stato a volte scompariva e le proporzioni dello schermo di copertina a volte erano sbagliate. L’azienda sudcoreana ha risolto tutti questi problemi insieme a molti altri bug minori. L’aggiornamento stabile potrebbe essere rilasciato per il Samsung Galaxy Z Fold 4 dopo altri due aggiornamenti beta della One UI 5.0. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

