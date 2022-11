Attacco a Mumbai – Una Vera Storia Di Coraggio porta sul piccolo schermo uno dei più terribili attentati terroristici degli ultimi 20 anni.

Siamo a Mumbai, è la mattina del 26 Novembre 2008 e sedici terroristi attaccano in contemporanea dieci siti e obiettivi terroristici nella megalopoli indiana.

Gli attentati furono rivendicati a mezzo mail dai Deccan Mujahideen, un’organizzazione fino a quel momento poco conosciuta, secondo alcuni legata ad al-Qāʿida che quel giorno causò la morte di 170 persone.

Un gruppo di jihadisti si infiltra all’hotel a cinque stelle “Taj Mahal” ed è qui che si concentra buona parte della pellicola che racconta i fatti attraverso non il punto di vista di un singolo protagonista, bensì di una molteplicità di personaggi, terroristi compresi.

La fuga dall’hotel e le modalità di liberazione degli ostaggi tiene con il fiato sospeso lo spettatore, consapevole che quel giorno ben 610 persone riuscirono a scampare all’attentato e che nella vita reale così come in alcuni film, gli eroi non sempre escono indenni dai pericoli.

Attacco a Mumbai

Il film Attacco a Mumbai – Una Vera Storia Di Coraggio ha tra i protagonisti il pluripremiato e giovane attore Dev Patel (Watkin Tudor Jones) nato a Londra nel 1990. Nel 2017 ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista al BAFTA per il film Lion – La strada verso casa, ma il vero successo è arrivato solo grazie all’interpretazione come attore protagonista nel bellissimo The Millionaire (2008) lungometraggio già premiato agli Oscar.

Per guardare Dev Patel in azione non dobbiamo far altro che sintonizzarci stasera Venerdì 4 Novembre 2022 ore 21.21 su Italia 1.