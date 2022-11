Bisogna prendere atto della situazione poco piacevole relativa al reddito di cittadinanza e al ritardo accumulato sui pagamenti di ottobre. Una vicenda che abbiamo iniziato a prendere in esame in settimana con un primo articolo in merito e che, arrivati a questo punto, oggi merita per forza di cose un approfondimento. Di tanto in tanto, infatti, vengono a galla prese di posizione da parte di INPS tramite le quali possiamo esaminare come stia evolvendo tutta la storia, in attesa di poter dare buone notizie a chi ha realmente bisogno di questa forma di sostegno in Italia.

Riscontri sul ritardo relativo ai pagamenti per il reddito di cittadinanza ad ottobre: l’ultimo messaggio di INPS

Cosa dice INPS a proposito del ritardo accumulato sui pagamenti per il reddito di cittadinanza ad ottobre? Effettivamente l’anomalia non è isolata e, ad oggi, molte persone sono in attesa di un segnale concreto da parte delle istituzioni. Qualcosa deve essere andato storto durante i controlli, ma una buona notizia c’è. Se da un lato la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, dall’altro sappiamo che le tempistiche dilatate non dipendono da errori o altre questioni specifiche inerenti la vostra pratica. La situazione appare chiara dopo la risposta di INPS questa mattina su Facebook:

“Purtroppo alcuni controlli, stabiliti per legge, sono durati più del previsto per cause non imputabili alla volontà degli enti consultati. Non appena la situazione sarà ripristinata partirà una sessione straordinaria di lavorazioni e pagamenti. Abbiamo anche chiesto aggiornamento a riguardo alla direzione competente e li condivideremo qui non appena disponibili“.

Vista la delicatezza della situazione, soprattutto per chi vive un momento di reale difficoltà, continueremo a seguire da vicino, sperando che la storia dei pagamenti per il reddito di cittadinanza ad ottobre si possa sbloccare nel più breve tempo possibile qui in Italia.