Il Realme 10 Pro Plus ha ricevuto ulteriori conferme, questa volta da China Telecom. Il Realme 10 verrà presentato il 9 novembre, anche per il mercato italiano, ma arriveranno anche altri modelli. Il device in questione dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.7 pollici e bordi curvi ed essere spinto da un processore octa-core con frequenza di 2.6GHz e connettività 5G (probabilmente il Dimensity 1080 di MediaTek, che non sarebbe cosa sgradita per molti utenti, tra c).

Il Realme 10 Pro Plus disporrà di 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, quello posteriore integrerà un sensore da 108MP, un ultra-wide da 8MP ed un terzo sensore ausiliario da 2MP (la multimedialità non dovrebbe essere tanto male, come avrete senz’altro capito anche voi). La fotocamera frontale conterrà un sensore singolo da 16MP. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Buone notizie anche sul fronte sicurezza data la presenza del lettore di impronte digitali sarà integrato nel display. Le dimensioni del Realme 10 Pro Plus dovrebbero essere pari a 161,5 x 73,9 x 7,8mm, distribuite in un peso di 172,5gr. Il device verrà reso disponibile all’acquisto dal 17 novembre, almeno per quanto riguarda la Cina. Vedremo quando arriverà in Europa e quanto costerà (speriamo la conversione e le tasse non si riflettano in un aumento del costo generale troppo voluminoso per gli utenti occidentali). Vi piacerebbe poterlo prendere in considerazione se doveste decidere di cambiare smartphone nel corso delle prossime settimane? Fatecelo sapere, sottoponendoci anche eventuali perplessità. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

